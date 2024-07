Hartel setzt seine Karriere in St. Louis fort

Als Topscorer führte er den FC St. Pauli in die Fußball-Bundesliga, doch nun wechselt Marcel Hartel in die MLS.

St. Paulis Aufstiegsheld Marcel Hartel setzt seine Karriere in den USA bei St. Louis City fort. Dies teilte der Klub aus der nordamerikanischen Profiliga MLS am Dienstag mit. Hartel ist ablösefrei und erhält in St. Louis einen Vertrag bis Juni 2028.