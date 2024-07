Watzke hofft weiter auf Guirassy-Transfer

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hofft trotz des im ersten Anlauf gescheiterten Medizinchecks weiter auf eine Verpflichtung von Angreifer Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart. „Aktuell ist es so, dass es alle Beteiligten nach wie vor wollen. Das ist klar“, sagte der 65-Jährige beim „BILD Sport EM-Spezial“: „Dafür brauchen wir aber auch eine vernünftige Aussage, wie die Verletzung ist.“

Nach Informationen von Bild und Sky sei wegen einer Außenbandverletzung im Knie eine Pause von mindestens vier Wochen bis hin zu drei Monaten zu befürchten. "Wir waren darüber nicht in Kenntnis, dass er sich beim letzten Länderspiel verletzt hat. Wahrscheinlich hat er selber auch nicht so genau registriert, was da passiert ist", erklärte Watzke.