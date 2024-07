Unerwarteter Geldregen für Werder Bremen dank Beste-Transfer

Von Bestes vier Jahren bei Werder (2018 bis 2022) hatte er eines als Leihspieler in den Niederlanden beim FC Emmen verbracht und zwei weitere in der 2. Bundesliga bei Jahn Regensburg. In der einzigen Saison in Bremen absolvierte er lediglich 28 Regionalligaspiele für die zweite Mannschaft in der Regionalliga. Doch nun wird die Zusammenarbeit zumindest für den Verein nachträglich doch noch zu einer kleinen Erfolgsgeschichte.