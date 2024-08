Auslandsvermarktung: Dreesen schlägt "kreativen Weg vor"

Ein lange geplanter Investoren-Deal war in der vergangenen Saison gescheitert. Seitdem versucht die DFL, die Folgen aufzufangen. In einigen Wochen soll etwa laut DFL-Spitze ein "finales OTT-Angebot" vorgestellt werden. Die Abkürzung OTT steht für Over-the-top Content, dabei will die DFL im Ausland als komplementäres Angebot Inhalte per Streaming zur Verfügung stellen.