Bundesliga: Svenssons Union holt Punkt in Mainz

Union kontert Amiris Freistoßkunst

Nach der traumhaften Führung für Mainz durch Nadiem Amiri (53.) per Freistoß glich Laszlo Benes in der 75. Spielminute aus. Nachdem sowohl die Nullfünfer als auch Union in der Vorsaison den Ligaverbleib erst am letzten Spieltag hatten perfekt machen können, blieb beiden nun zum Start immerhin ein neuerliches Negativerlebnis erspart.