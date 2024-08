Bergamo-Härtetest: Blessin setzt auf "geile Atmosphäre"

Der neue Trainer des Bundesliga-Aufsteigers FC St. Pauli will sich mit seinem Team den Feinschliff für die Mission Klassenerhalt holen.

Die heiße Phase der Vorbereitung vor Augen, den Europa-League-Sieger vor der Brust: Trainer Alexander Blessin vom FC St. Pauli sieht den Bundesliga-Aufsteiger auf einem guten Weg und freut sich auf das Duell mit dem italienischen Spitzenteam Atalanta Bergamo. "Wir wollen den nächsten Step gehen gegen ein Topteam. Wir haben gesehen, was sie mit Leverkusen gemacht haben", sagte Blessin vor dem Freundschaftsspiel zur Saisoneröffnung im Millerntor-Stadion am Freitag (18.30 Uhr).

Er freue sich auf eine "coole Mannschaft" sagte der 51-Jährige, der Anfang des Sommers für Trainerjuwel Fabian Hürzeler an der Seitenlinie der Hamburger übernommen hatte: "Ich meine, die spielen nächste Woche immerhin ein Supercup-Spiel gegen Real Madrid. Und Gasperini (Trainer Gian Piero, d. Red.) finde ich auch einen coolen Typen." Atalanta hatte sich im Mai im Finale der Europa League überraschend mit 3:0 gegen Double-Sieger Bayer Leverkusen durchgesetzt.

Mit der Entwicklung seiner Mannschaft im Laufe der Vorbereitung ist der Coach einverstanden. Er habe eine "sukzessive Steigerung" gesehen, versuche aber "nie zufrieden" zu sein, erklärte Blessin, der sich hochmotiviert in die Mission Klassenerhalt stürzt und dabei auf die Unterstützung der Fans am Millerntor setzt. Es herrsche eine "geile Atmosphäre" im Verein: "Wenn man dann so ein Stadion hat und dann solche Fans im Background, dann freut man sich wahnsinnig", sagte er.