Dreesen: "Enorm irritiert" über "persönliche Attacke" von Carro

Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen hat den verbalen Angriff von Fernando Carro auf FCB-Sportvorstand Max Eberl deutlich zurückgewiesen. „Uns hat die persönliche Attacke von Fernando Carro auf Max Eberl enorm irritiert“, sagte Dreesen über den Geschäftsführer des deutschen Fußballmeisters Bayer Leverkusen: „Das habe ich Fernando Carro in einem persönlichen Gespräch auch mitgeteilt, denn wir können und werden solche unsachlichen Angriffe auf den FC Bayern niemals dulden, geschweige denn akzeptieren.“

Carro hatte zuvor Kritik an Eberl geübt. "Ich halte von Max Eberl nichts, absolut nichts", hatte Carro laut kicker bei einem Treffen mit mehreren hundert Vertretern der Leverkusener Fanklubs in der BayArena gesagt: "Und ich würde nicht mit ihm verhandeln." Dafür entschuldigte sich Carro mittlerweile via Bild.