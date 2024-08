Hoeneß nimmt Supercup "sehr ernst"

Von den Diskussionen rund um das Spiel in Leverkusen am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) will er sich nicht ablenken lassen. "Dass wir auch gerne zu Hause gespielt hätten, ist klar. Aber das wissen wir schon länger, deshalb gibt es daran keine Gedanken mehr", betonte Hoeneß. Für den angekündigten Boykott der Ultras habe er "Verständnis. Dass das Pokalspiel unter der Woche nachgeholt wird, ist für sie suboptimal."