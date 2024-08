Holstein: Rapp blickt optimistisch auf Bundesliga-Saison

Zuletzt hatte Holstein mit einem 0:2 gegen den FSV Mainz 05 die dritte Testspiel-Niederlage hintereinander ohne eigenen Treffer hinnehmen müssen. Wozu es am Ende in der Bundesliga reicht, könne er nicht sagen, fügte Rapp an: "Aber ich bin sicher, dass wir den nächsten Entwicklungsschritt gehen werden." Zudem setze er auf die Euphorie im Umfeld. Die Kieler sind der erste Klub aus Schleswig-Holstein, der in der Bundesliga spielen wird.