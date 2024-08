Kampl betroffen: "Für Solingen ist das ganz, ganz traurig"

Kevin Kampl stand das Entsetzen ins Gesicht geschrieben. Der Anschlag mit drei Toten in seiner Heimatstadt Solingen hatte dem Mittelfeldspieler des Fußball-Bundesligisten RB Leipzig den Schlaf geraubt. "Für Solingen ist das ganz, ganz traurig. Es ist eine gute Stadt, eine schöne Stadt. Dann kommt ein Psychopath und richtet so einen Schaden an", sagte Kampl nach dem Leipziger 1:0 (0:0) gegen den VfL Bochum: "Ich hoffe, dass sie dieses Monster so schnell wie möglich kriegen."