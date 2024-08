Leverkusen-Star Schick schließt Wechsel aus

Patrik Schick will sich weiterhin bei Bayer Leverkusen durchsetzen. Der Tscheche hofft auf mehr Einsatzzeiten beim Doublesieger.

Stürmer Patrick Schick von Bayer Leverkusen war mit seinen Einsatzzeiten in den entscheidenden Spielen am Ende der vergangenen Saison unzufrieden, will sich aber trotz der Konkurrenz beim Meister und Pokalsieger durchsetzen.