Mainz-Coach Henriksen: "Haben drei Monate gewartet"

25 oder 30 Jahre ist es her, da traf Bo Henriksen schon einmal auf Bo Svensson. In der dänischen Superliga war das, wie sich Henriksen am Donnerstag erinnerte. Am Samstag (15.30 Uhr) geht es für den Dänen erneut gegen seinen Landsmann und heutigen Trainerkollegen, dann an der Seitenlinie beim Auftaktspiel des FSV Mainz 05 in der Fußball-Bundesliga gegen Union Berlin.