Matthäus: "An Leverkusen führt kein Weg vorbei"

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus glaubt fest an die erfolgreiche Titelverteidigung von Doublesieger Bayer Leverkusen in der Fußball-Bundesliga. „Als Favorit geht Leverkusen in die Saison. Nicht nur, weil sie ungeschlagener Meister und Pokalsieger sind. Sie haben auch klare Vorteile gegenüber Bayern, Dortmund und anderen“, sagte Matthäus im Interview mit der Sport Bild: „Trainer Alonso ist fast zwei Jahre da. Die Mannschaft konnte beisammengehalten und sinnvoll ergänzt werden.“