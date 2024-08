Matthäus prophezeit nächsten BVB-Deal: Deutscher Nationalspieler soll kommen

Das sagt Matthäus zum Füllkrug-Transfer

In Youssoufa Moukoko sieht Matthäus derweil einen Verkaufskandidaten. Auch einen Abgang von Donyell Malen oder Karim Adeyemi hält er für durchaus vorstellbar: „Alles in allem mache ich mir um Dortmund in diesem Transfersommer weniger Sorgen als in den letzten Jahren.“