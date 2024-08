Mbappe gibt Startelfdebüt für Real Madrid

Der französische Superstar wirbelt in der Offensive an der Seite der Brasilianer Vinicius Junior und Rodrygo.

Der französische Superstar wirbelt in der Offensive an der Seite der Brasilianer Vinicius Junior und Rodrygo.

Superstar Kylian Mbappe gibt sein Startelfdebüt für Real Madrid. Im europäischen Supercup am Mittwochabend (21.00 Uhr/Sat.1) in Warschau gegen Atalanta Bergamo steht der französische Vizeweltmeister von Beginn an auf dem Rasen. Trainer Carlo Ancelotti setzt zudem auf den deutschen Innenverteidiger Antonio Rüdiger, in der Offensive wirbeln neben Mbappe die Brasilianer Vinicius Junior und Rodrygo. Dahinter läuft der frühere Dortmunder Jude Bellingham auf.