Medien: Undav-Wechsel zum VfB vor dem Abschluss

Deniz Undav steht nun offenbar doch dicht vor einem Wechsel zum VfB Stuttgart. Der TV-Sender Sky und die Bild-Zeitung berichteten am Mittwoch von einer Einigung zwischen Undavs Stammverein Brighton and Hove Albion und dem VfB. Demnach sei der deutsche Vizemeister bereit, eine Ablösesumme in Höhe von „rund 30 Millionen Euro plus Boni“ für den Nationalspieler zu bezahlen, der bereits in der Vorsaison auf Leihbasis in Stuttgart gespielt hatte. Der kicker schrieb etwas zurückhaltender, dass es „ganz nach einer Einigung“ aussehe.