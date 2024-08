Ricken: Bundesliga "die vielleicht spannendste in Europa"

Sport-Geschäftsführer Lars Ricken von Borussia Dortmund sieht die Fußball-Bundesliga kurz vor dem Saisonstart so ausgeglichen wie lange nicht mehr. „Viele Jahre lang haben wir uns Sorgen gemacht, ob es bei uns nicht alles ein bisschen zu langweilig ist - jetzt haben wir vielleicht die spannendste Liga in Europa“, sagte der neue starke Mann beim BVB am Mittwoch im Trainingslager in Bad Ragaz/Schweiz.