Rose auf "langweiligste" Frage: "Erlauben uns, zu träumen"

Trainer Marco Rose von RB Leipzig will sich bei Vorhersagen zum Titelrennen in der Fußball-Bundesliga nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. "Die langweiligste Frage", sagte der 47-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem Auftakt gegen den VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr/Sky): "Keine Ahnung, wer deutscher Meister wird, ganz ehrlich. Am Ende sage ich immer, die Mannschaft, die es sich über 34 Spieltage verdient."