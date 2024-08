Titel? BVB-Coach Sahin wird "nicht irgendwas versprechen"

Das Trainingslager des BVB in der Schweiz endet am Freitag, am Samstag (17.00 Uhr/Sky) folgt die Saisoneröffnung im heimischen Stadion gegen Aston Villa. Das erste Pflichtspiel steht am 17. August im DFB-Pokal im Hamburger Volksparkstadion gegen den Regionalligisten 1. FC Phönix Lübeck an.