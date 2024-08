VfB: Hoeneß mit erheblichen Abwehrsorgen

Trainer Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart plagen vor dem Südwest-Derby beim SC Freiburg erhebliche Defensivprobleme. Leonidas Stergiou (Entzündung am Rückenwirbel) und Anthony Rouault (Schulterluxation) fallen in den kommenden Wochen aus. Kleinere Fragezeichen gibt es zudem noch bei den angeschlagenen Yannik Keitel und Nationalspieler Maximilian Mittelstädt.

„Das hatte ich jetzt auch noch nicht so oft, dass sich das so ballt. Wir haben nicht mehr viel. Das ist bitter, aber das ist jetzt die Herausforderung“, sagte Hoeneß vor dem Bundesliga-Auftakt am Samstag (15.30 Uhr). Er werde in der Abwehr „ein bisschen basteln müssen“, zumal Dan-Axel Zagadou und Josha Vagnoman nach Verletzungen ohnehin noch nicht zur Verfügung stehen. Als „Optionen“ nannte der VfB-Coach die beiden Talente Ramon Hendriks und Anrie Chase.