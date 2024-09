Ansetzungen: BVB vs. Bayern Topspiel am 30. November

Das ewige Duell zwischen Champions-League-Finalist Borussia Dortmund und Rekordmeister Bayern München ist am 30. November das Topspiel in der Bundesliga. Das geht aus den am Donnerstag veröffentlichten zeitgenauen Ansetzungen der Deutschen Fußball Liga (DFL) bis Anfang Dezember hervor. Der Kracher vom 12. Spieltag wird am Samstagabend um 18.30 Uhr (Sky) angepfiffen.