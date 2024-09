"Arbeiten gut zusammen": Matarazzo wiegelt Gerüchte ab

Pellegrino Matarazzo, Trainer beim Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim, will sich nach einem durchwachsenen Start in die neue Saison nicht mit Gerüchten um seine Person befassen. "Am wichtigsten für einen Trainer ist, dass er Vertrauen in seinem Trainerteam und bei seinen Spielern spürt", sagte Matarazzo vor dem Gastspiel bei Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr/Sky). "Ich habe das Gefühl, dass wir gut zusammenarbeiten."