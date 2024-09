Bayern gegen Bayer: Die wichtigsten Duelle beim Topspiel

Den Bayer-Fans dürfte beim Blick in die Statistik angst und bange werden. Der letzte Leverkusener Torwart, der in München zu Null hielt, war ein gewisser Rüdiger Vollborn - im Oktober 1989 (1:0). Es war einer von vier Bayer-Siegen in München - in 45 Liga-Gastspielen. Die Bayern verloren keines ihrer letzten 16 Bundesliga-Spiele als Tabellenführer gegen einen Zweiten (elf Siege). In den sechs Duellen zwischen dem Spitzenreiter FCB und dem Verfolger Leverkusen steht es 5:1 für die Münchner.