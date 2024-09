"Bundesliga Americas": DFL will stärker in Übersee werden

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) will das Vermarktungspotenzial der Bundesliga auf dem amerikanischen Kontinent mit einem neuen Partner steigern. Ab der Saison 2026/27 soll die etablierte Relevent Sports Group die Liga-Rechte in Nord-, Mittel- und Südamerika sowie in der Karibik an die interessierten Käufer bringen.