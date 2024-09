BVB: Ricken will Konkurrenz nicht hinterherlaufen

Lars Ricken misst der frühen Phase der Bundesliga -Saison bereits eine erhöhte Bedeutung für Borussia Dortmund bei. „Uns hat in den letzten zwei Jahren die Konstanz in der Vorrunde gefehlt, sodass wir dann in der Rückrunde immer hinterherlaufen mussten“, sagte der Geschäftsführer Sport des BVB vor dem Duell mit dem Tabellenführer 1. FC Heidenheim am Freitagabend (ab 20.30 Uhr/ DAZN und im Liveticker ) im Interview mit der Sportschau : „Das haben wir erkannt, und dagegen arbeiten wir jetzt vom ersten Trainingstag an - und hoffen, dass das nicht wieder passiert.“

Das Team des neuen Trainers Nuri Sahin will mit einem Erfolg am noch ungeschlagenen FCH vorbeiziehen und sich direkt in der Spitzengruppe festsetzen. Nach dem 0:0 in Bremen soll dafür vor eigener Kulisse der zweite Bundesliga-Saisonsieg her, bevor es dann am Mittwoch in Brügge auch in der Champions League losgeht.