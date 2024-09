Supercup: Bayer-Boss mit brisanter Idee

Geschäftsführer Fernando Carro von Doublegewinner Bayer Leverkusen hat sich offen über eine Austragung des Supercups im Ausland gezeigt. „Für mich persönlich wäre es eine Möglichkeit, den Supercup in den USA oder einem anderen Land auszutragen“, sagte der 60-Jährige im Rahmen der Leverkusener Trophy Tour in New York bei ESPN.