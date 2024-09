FC Bayern: Sane vor Comeback

Neue Chance auch für Leon Goretzka

Der Trainer gab als Ziel vor, „jedes“ Spiel zu gewinnen. Seine Mannschaft solle sich überdies der bestmöglichen Version des FC Bayern Schritt für Schritt annähern. Eine weitere Pleite in Kiel wie in der zweiten Pokalrunde im Januar 2021 (5:6 i.E.) befürchte man nicht, meinte Freund. „Ich kann mich dunkel erinnern, aber das ist schon eine Zeit her. Ich glaube, dass das nicht mehr groß in den Köpfen drin sein wird.“