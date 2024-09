Angstgegner Kiel: Wird Holtbys flapsige Bayern-Ansage heute wahr?

Holstein Kiel als Angstgegner des großen FC Bayern? So weit will Kapitän Lewis Holtby vor dem Duell des Bundesliga-Aufsteigers gegen den Rekordmeister am Samstag (18.30 Uhr) dann doch nicht mehr gehen. Der „flapsige Spruch“ sei in der Aufstiegseuphorie der vergangenen Zweitligasaison gefallen, sagte Holtby dem Münchner Merkur: „Wenn man die Realität betrachtet, weiß man schon, dass der FC Bayern mit Topspielern nach Kiel kommt.“