Matthäus sieht "Klimawandel" bei Bayern unter Kompany

Laut Matthäus profitiere der einstige ManCity-Star Kompany von der Erfahrung aus seiner erfolgreichen Profikarriere. "Er weiß wie man mit Spielern umgeht. Er schützt sie nicht nur, sondern redet intern offen mit ihnen – auch, wenn das mal etwas ist, was ein Spieler vielleicht nicht hören möchte", sagte er: "Aber er zählt niemanden in der Öffentlichkeit an, und das kommt nach den Vorkommnissen der letzten zwei Jahre bei den Spielern sehr gut an."