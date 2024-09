Nach Nullnummer auf dem Kiez: Rose lobt Pauli-Fans

Drittes Pflichtspiel ohne Sieg, Nullnummer auf St. Pauli - und was macht Marco Rose? Der Trainer von RB Leipzig lobt die gegnerischen Fans in den höchsten Tönen. Dies wäre ihm „wichtig“, eröffnete Rose seinen ungewöhnlichen Exkurs auf der Pressekonferenz am späten Sonntagabend in Hamburg, und berichtete dann von der Anreise zum Stadion mit dem Leipziger Teambus.