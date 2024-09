Rose zu RB-Saisonstart: "Kein wahnsinnig schlechter Schnitt"

Trainer Marco Rose will RB Leipzigs jüngste Bundesliga-Auftritte ohne eigene Treffer nicht überbewerten. „Wir haben jetzt acht Punkte, haben diese Saison noch nicht verloren und in der Bundesliga zwei Gegentore bekommen. Was machen wir denn, wenn wir vier Punkte hätten?“, sagte Rose vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) gegen den FC Augsburg.