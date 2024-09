Sportgericht bestätigt Urteil: Orban bleibt gesperrt

Die Zwei-Spiele-Sperre gegen Innenverteidiger Willi Orban von RB Leipzig bleibt bestehen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wies nach einer mündlichen Verhandlung am DFB-Campus in Frankfurt den Einspruch des RB-Profis zurück. Damit bestätigte das Gremium das vorausgegangene Einzelrichterurteil von Ende August, der ungarische Nationalspieler bleibt auch im Bundesliga-Heimspiel gegen Union Berlin am 14. September (15.30 Uhr/Sky) gesperrt.