"Wir können nur gewinnen": Bochum will den BVB überraschen

Der VfL Bochum hat keines seiner fünf Pflichtspiele gewonnen, er hat selbst Holstein Kiel zu Hause nicht geschlagen - nun soll es im kleinen Revierderby beim Nachbarn Borussia Dortmund klappen. "Wir glauben an die Chance, in Dortmund was zu machen", sagte Trainer Peter Zeidler am Donnerstag während der Pressekonferenz: "Wir können eigentlich nur gewinnen."