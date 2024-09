"Wollen die Sensation": Holstein heiß auf Bayern-Kracher

Sperre hin oder her: Holstein Kiels Trainer Marcel Rapp stürzt sich voller Energie und Zuversicht in die Vorbereitung auf den Bundesliga-Kracher gegen Bayern München. „Wir trainieren gut, die Jungs haben Freude“, sagte Rapp nach dem öffentlichen Training am Dienstag und ergänzte mit Blick auf das Heimspiel am Samstag (18.30 Uhr im Liveticker): „Es wird Zeit, dass wir mal Punkte holen.“