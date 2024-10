Blessin warnt vor Mainz: "Müssen wieder an die Grenzen gehen"

Trainer Alexander Blessin vom FC St. Pauli will sich von dem ersten Erfolg in der Fußball-Bundesliga seit mehr als 13 Jahren nicht blenden lassen. „Es ist ja immer schön zu lesen, dass man nach einem Unentschieden und einem Sieg jeden schlagen und die Punkte quasi im Vorbeilaufen mitnehmen kann. Dem wird nicht so sein“, warnte Blessin auf der Spieltagspressekonferenz am Donnerstag.