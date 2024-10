Jubilar Alonso deutet Rotation gegen Kiel an

In der Champions League läuft es, auch in der Bundesliga hat Bayer Leverkusen wieder seinen Rhythmus gefunden - nun könnte beim deutschen Fußballmeister gegen das Schlusslicht Holstein Kiel die Chance für einige Spieler aus der zweiten Reihe kommen. "Vielleicht ja", antwortete Erfolgstrainer Xabi Alonso bei der Pressekonferenz mit einem Lächeln auf die Frage, ob er gegen den Aufsteiger am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf Rotation setzen werde.