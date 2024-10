Letzter Frankfurt-Gipfel: Von wegen "Bye, bye, Bayern"!

Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern als Duell Erster gegen Zweiter - das ist in der Bundesliga eine Seltenheit. Mehr als 30 Jahre ist es her, dass die Hessen und der Rekordmeister in dieser Konstellation aufeinandertrafen. Die Münchner, im April 1994 wie vor dem Duell am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) an der Tabellenspitze, gewannen zu Hause 2:1 und stürmten später zum Titel - bei der Eintracht dagegen brach Chaos aus.