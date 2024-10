Mertesacker: "Bayern wird sich schnell erholen"

Nach Sicht des früheren Fußball-Weltmeisters Per Mertesacker hat die erste Saisonniederlage Bayern München nur noch gefährlicher gemacht. "Die Bayern wollen sofort zurückkommen in die Erfolgsspur. Das macht Bayern ja besonders stark", sagte der Ex-Profi dem SID am Rande der Neuro Athletik Conference in Köln. Mertesacker tippt daher im Topspiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) bei Eintracht Frankfurt auf die Münchner.