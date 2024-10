Muskelfaserriss bestätigt: Führich fehlt "zwei bis drei Wochen"

Fußball-Nationalspieler Chris Führich wird Champions-League-Teilnehmer VfB Stuttgart nach seiner Verletzung im DFB-Trikot „zwei bis drei Wochen“ fehlen. Wie der Vizemeister am Samstag bekannt gab, zog sich der Offensivspieler am Freitag beim 2:1 in Bosnien und Herzegowina „einen kleineren Muskelfaserriss im Adduktorenbereich“ zu. Führich war in Zenica erst in der 82. Minute für Serge Gnabry eingewechselt worden.