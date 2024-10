Dachverband der Fanhilfen will Dialog einstellen

Es sei deutlich geworden, "dass es unter den aktuellen Voraussetzungen keinerlei Zusammenarbeit mit der Politik und den Verbänden weder heute noch morgen geben kann", so Röttig weiter: "Wenn Fakten geleugnet und völlig aus der Luft gegriffene Behauptungen unwidersprochen in den Raum gestellt werden, ist ein Punkt erreicht, an dem selbst an einen ergebnisoffenen Dialog nicht zu denken ist." Man empfinde die Ankündigungen als Repressionsmaßnahmen gegen Fußballfans.