Union will Marmoush stoppen - und Heimserie ausbauen

Ergebnis-Fußball, 8:4 Tore in sieben Spielen - doch Trainer Bo Svensson von Bundesligist Union Berlin könnte auch mal mit einem Spektakel leben. "Die drei Punkte sind das Wichtigste. Ob 1:0 oder 5:4: Wichtig ist, dass wir gewinnen", sagte der 45-Jährige vor dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN). Dort könnte erstmals in dieser so erfolgreichen Union-Saison ein solches Spektakel warten.