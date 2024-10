VfB: Führich kehrt zurück - Stiller verletzt

Der VfB Stuttgart kann im Bundesliga-Spiel gegen Aufsteiger Holstein Kiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wieder auf Chris Führich zurückgreifen. Der Nationalspieler werde nach einem überstandenen Faserriss im Kader stehen, sagte Trainer Sebastian Hoeneß am Freitag. Auch Angelo Stiller ist dabei, der Nationalspieler könne nach einem Fingerbruch aus dem Champions-League-Spiel bei Juventus Turin (1:0) mit einer Manschette spielen, meinte Hoeneß.

"Das ist ein wichtiges Spiel für uns, so sollten wir es auch angehen", betonte der Coach, der eine abermalige Rotation ankündigte. "Wir werden versuchen, auch Frische auf den Platz zu bekommen. Natürlich werden wir nicht komplett durchwechseln, aber den ein oder anderen sehen, der in Turin nicht begonnen hat", sagte er. Themen wie ein möglicher Spannungsabfall oder das "Klima in der Mannschaft" interessierten ihn dabei nicht, er entscheide rein sportlich.

Vor Kiel warnte Hoeneß ausdrücklich. "Es ist noch nicht so lange her, da hat Kiel 2:2 in Leverkusen gespielt", sagte er und verwies auf die Chance der Störche zu einem möglichen 3:2 beim Double-Gewinner. "Sie werden sicher wieder alles raushauen, das ist herausfordernd. Dafür müssen wir von Anfang an scharf sein, fokussiert sein, griffig sein", meinte Hoeneß: "Falls der ein oder andere Muskel noch müde ist, kannst du das über den Kopf steuern. Dafür müssen wir alles tun."