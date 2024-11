Alonso vor Duell in Bochum: "Tabelle ist egal"

SID 08.11.2024 • 15:09 Uhr Die Werkself war unter der Woche in Liverpool untergegangen. In Bochum will Xabi Alonso eine Reaktion seines Teams sehen.

Double-Gewinner Bayer Leverkusen stellt sich beim Schlusslicht VfL Bochum auf große Gegenwehr ein. "In Bochum ist es nicht einfach. Die Tabelle ist egal. Sie haben einen neuen Trainer. Wir sind bereit", sagte Trainer Xabi Alonso vor der Partie in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Die Werkself will sich dabei von der 0:4-Klatsche beim FC Liverpool in der Champions League unter der Woche erholen.

"Wir bereiten uns immer gleich vor - egal, ob wir in Liverpool oder Bochum spielen", sagte Alonso: "Wir müssen die gleiche Mentalität zeigen. Sie verdienen mehr Punkte." Der VfL hatte unter der Woche Dieter Hecking als neuen Trainer vorgestellt, für Alonso bedeute das in der Vorbereitung aber keinen Unterschied, sagte der Spanier. Die Werkself hat als Tabellenvierter schon sieben Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Bayern München.