Ein Punkt und neue Hoffnung bei Hecking-Debüt in Bochum

Während der Meister vier Tage nach dem 0:4 in der Champions League beim FC Liverpool trotz Führung eine weitere Enttäuschung in der Bundesliga folgen ließ, ist die Lage des Tabellenletzten trotz des überraschenden Remis auch mit neuem Coach noch alarmierend: Mit nur zwei Punkten und 10:30 Toren ist Bochum schon weit vom rettenden Ufer entfernt - und zumindest nach zehn Spieltagen nicht mehr der am schlechtesten gestartete Klub in der Ligahistorie.