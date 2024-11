Frust beim BVB: "Muss man hinbekommen mit zehn Mann"

SID 10.11.2024 • 06:29 Uhr Für die Dortmunder ist das zweite Gegentor bei der Niederlage in Mainz neben dem Platzverweis für Emre Can eine weitere Schlüsselszene.

Der entscheidende Knackpunkt für die Niederlage von Borussia Dortmund beim FSV Mainz 05 war freilich schnell ausgemacht. Ab der 27. Minute musste sich der BVB mit zehn Mann den beflügelten Mainzern entgegenstemmen, weil Kapitän Emre Can nach einem überharten wie unnötigen Foulspiel an Jae-Sung Lee mit der Roten Karte vom Platz gestellt worden war. Weil das Spiel zu diesem Zeitpunkt aber noch offen war, sprachen Spieler wie Verantwortliche des BVB nach der Partie (1:3) noch über eine weitere entscheidende Szene.

"Ich habe gehofft, dass wir länger das 1:1 halten", sagte ein enttäuschter Sebastian Kehl. Der Sportdirektor ärgerte sich darüber, dass die Borussia nach dem Ausgleich durch Serhou Guirassy, der in der 40. Minute per Foulelfmeter getroffen hatte, den Gleichstand nicht in die Pause hatte retten können. "Kurz vor der Halbzeit das 1:2 zu bekommen, war natürlich extrem bitter. Die Zuteilung war nicht optimal."

Auch Trainer Nuri Sahin prangerte das Zustandekommen des Gegentreffers durch Jonathan Burkardt in der dritten Minute der Nachspielzeit an; der als Rechtsverteidiger eingesetzte Pascal Groß schimpfte: "Wir müssen am Mann dran sein. Das muss man hinbekommen mit zehn Mann."