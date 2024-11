Hecking vor Debüt gegen Leverkusen: "Nicht chancenlos"

Unterstützt wird Hecking künftig von Co-Trainer Marc Andre Kruska. Der 37-Jährige wechselt von der Bochumer U21 zu den Profis. Dort hatte Kruska bereits in der Endphase der Saison 2023/24 Verantwortung als Assistent übernommen und so seinen Teil zum Klassenerhalt in der Relegation beigetragen. "Marc wird am nächsten Dienstag zum Profi-Staff stoßen. Dann sind wir im Trainerstab auch komplett", sagte Hecking.