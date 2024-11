Mehr als Netzers Wasserträger: "Hacki" Wimmer wird 80

Wenn Günter Netzer die Seele der Fohlenelf war, dann war er das Herz und die Lunge: Borussia Mönchengladbachs Vereinslegende Herbert "Hacki" Wimmer wird am Samstag 80 Jahre alt - genau acht Wochen nach Netzer, in dessen Schatten er in seiner Karriere stand. "Ich hatte nie ein Problem damit, für meinen Freund Günter zu rennen. Er war eben das Genie und ich der Arbeiter", sagt Wimmer dennoch im Rückblick.

Wie Netzer gehört Wimmer zu jener Gladbacher "Jahrhundertelf", die heute mit übergroßen Bildern am Borussia-Park verewigt ist. Eigentlich ist er sogar noch eine Nummer größer als sein kongenialer Nebenmann: Neben Wimmer war nur Berti Vogts als Stammspieler an allen fünf Meisterschaften des Klubs beteiligt.

Seinen Spitznamen erhielt Wimmer, weil er auf dem Rasen Haken schlug wie ein Hase. Netzer wusste daher, was er an seinem Nebenmann hat. "Der wurde am Anfang aufgedreht, und wenn der Akku leer war, war das Spiel zu Ende", sagte er einmal. Und auch Meistertrainer Hennes Weisweiler wusste: "Er ist zwar kein Genie wie Netzer an großen Tagen, aber auch Hacki kann ein Spiel gestalten."