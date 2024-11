Rapp feiert verhalten: "Noch viele Punkte holen"

Eine kalte Cola Zero genießen, ein bisschen mit der Familie entspannen - und dann wieder ab an die Arbeit: Marcel Rapp hat den ersten Bundesliga-Sieg von Holstein Kiel nicht allzu euphorisch gefeiert. „Ich weiß schon um die Bedeutung für den Verein. Aber auch für uns“, sagte der Coach des Aufsteigers nach dem 1:0 (1:0)-Erfolg am Samstag gegen den 1. FC Heidenheim: „Dass es wichtig ist, mal ein Spiel zu gewinnen. Und trotzdem müssen wir noch viel mehr Punkte holen. Das war jetzt ein Anfang.“