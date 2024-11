Rose warnt: Belastung "mehr als grenzwertig"

Verletzungsflut bei Real Madrid, bei Manchester City, und eben auch bei RB Leipzig - für Marco Rose ist die Ursache klar. „Die Entwicklung - und das empfinde ich so als Trainer, wenn ich die Jungs jeden Tag in der Kabine sehe - ist mehr als grenzwertig. Für mich bestehen klare Zusammenhänge zwischen Verletzten und der Häufigkeit an Spielen“, sagte der RB-Coach nach dem 0:0 gegen Borussia Mönchengladbach.