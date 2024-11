Schuster warnt vor Unions Defensivqualitäten

Trainer Julian Schuster vom SC Freiburg hat großen Respekt vor den Defensivqualitäten des kommenden Gegners Union Berlin. „Sie lassen sehr wenig zu, auch gegen Topmannschaften. Es sind Spiele, in denen es nicht viele Torchancen gibt. Das Verteidigen ist schon hervorzuheben“, sagte der 39-Jährige vor dem Duell der Tabellennachbarn: „Man kann sich vorstellen, was an der Alten Försterei am Freitagabend für eine Energie und Wucht entstehen kann.“